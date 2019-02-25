Один военнослужащий ОС погиб, один получил ранения с начала суток на Донбассе, - пресс-центр

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг вел обстрелы из артиллерийских систем калибра 122 мм (в районе Лебединского) и минометов калибра 120 мм (вблизи Лебединского и Водяного).
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - из стрелкового и снайперского оружия (в районе Вольного, Новоалександровки и Новгородского), из ручных и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия (вблизи Новотошковского).
Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, один получил ранения.
Подразделения, на которые осуществлялось огневое воздействие, дали противнику адекватный ответ из штатного вооружения. Потери противника уточняются.
Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.
Напомним, 24 февраля враг 16 раз атаковал позиции ОС, применяя запрещенное оружие: один украинский воин погиб, еще двое получили ранения.