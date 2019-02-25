MARUV не поедет на "Евровидение", - НОТУ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, после проведенных переговоров ОАО "НОТУ" и певица MARUV не нашли общего решения относительно миссии представителя Украины на международном песенном конкурсе.

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"Певица Анна Корсун (сценическое имя - MARUV) одержала победу в шоу Национальный отбор в результате честного конкурса и получила максимальный балл от зрителей. Ее выступление высоко оценили музыкальные эксперты, представители шоу-бизнеса и зрители. Однако у исполнителя, который представит Украину на международной арене, также есть обязательства: после подписания договора с ОАО "НСТУ" на время конкурса исполнитель становится культурным послом Украины и доносит не только собственную музыку, но также становится выразителем мнения украинского общества в мире", - отмечается в сообщении.

Также согласно правилам "Евровидения" (п. 2.6) вещатель-участник должен обеспечить неполитический характер конкурса. "Ситуация, которая сложилась вокруг национального отбора этого года, имеет признаки политизации. Общественный резонанс, попытки давления со стороны политических сил, вмешательство в дискуссию культурных деятелей и информационных структур страны-агрессора фактически привели политизации результатов национального отбора.

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Общественный вещатель также видит в этой ситуации опасность эскалации раскола украинского общества, что противоречит задачам Общественного вещателя (согласно Закону Украины об Общественном вещании одной из основных задач ОАО "НОТУ" является содействие консолидации украинского общества (ст. 4 п. 2))", - подчеркивают в организации.

Напомним, певица Анна Корсун, более известная как MARUV, стала победительницей национального отбора Евровидения-2019. У MARUV есть один день на ознакомление с контрактом и принятия своего решения - подписывать его или нет.

После выступления в финале MARUV заявила, что не видит ничего преступного в гастролях по России, а участвовать на международном конкурсе после посещений страны-агрессора она хочет, потому что он должен "объединять страны".

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В апреле 2019 года она планирует выступить в нескольких российских городах. В частности, в Москве. В декабре 2018 года у певицы были концерты в Мурманске и Петербурге. Также ее выступление транслировал телеканал НТВ. В 2018 году она участвовала конкурсе "Новая волна" в Сочи.

Член правления Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ) Александра Кольцова заявила, что именно "Суспільне" принимает окончательное решение в отношении представителя или представительницы Украины на песенном конкурсе.