От владельцев арестованного имущества на нас осуществляется давление, - глава АРМА Янчук

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил председатель АРМА Антон Янчук после презентации своего годового отчета.

"Сопротивление представлено комплексом мероприятий. Как правило, это юридические диверсии, физическое сопротивление - непосредственное противодействие в доступе к активам, и третий элемент - это медийная плоскость: мощный резонанс искаженных обстоятельств и искаженной информации. Это некий "микс", который применяется очень часто со стороны владельцев и связанных лиц, хотя по моему личному убеждению, в этом нет никакого смысла", - отметил Янчук.

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Он уточнил: АРМА не может отказаться от розыска или управления арестованными активами, каким бы мощным ни было давление их владельца: такой отказ от работы даже не предусмотрен украинским законодательством.

"АРМА не является центром принятия решений. Мы получаем сообщения от правоохранителей о розыске, мы получаем по почте судебные решения о передаче активов в управление ... У владельца есть всегда право обжаловать в суде арест имущества. Любого другого поворота событий не может быть", - уверяет Антон Янчук.

Вместе с тем Антон Янчук не дал полного ответа на вопрос, совершают давление на Нацагентство владельцы ряда арестованных объектов - экс-президент Виктор Янукович и его окружение.

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