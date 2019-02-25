В Мариуполе из гаража изъят арсенал с оружием, похищенным из луганского отделения полиции в 2014 г., - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Оперативники Центрального отдела полиции Мариуполя получили информацию, что один из жителей района хранит в съемном гараже оружие. Во время обыска правоохранители обнаружили в гаражном помещении тайник, в котором находился автомат Калашникова, 2 гранаты РГД-5, 164 патрона калибра 7,62х25, 58 патронов калибра 5,45х39мм и 22 патрона калибра 9х18 мм.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Правоохранители на Луганщине выявили оружие и боеприпасы, спрятанные задержанным ранее местным жителем. ФОТОрепортаж

Кроме того, было установлено, что автомат по базам МВД является похищенным из одного из отделений полиции в Луганске во времена массовых беспорядков 2014 года.

Владельцем арсенала оказался 25-летний ранее судимый мариуполец, который от объяснений о происхождении оружия отказался.

Также смотрите: Офицер ВСУ задержан в Черновицкой области при продаже гранатомета, - СБУ. ФОТО

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".