Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
25.02.19 19:15

В Мариуполе из гаража изъят арсенал с оружием, похищенным из луганского отделения полиции в 2014 г., - Нацполиция. ФОТО

В Мариуполе у местного жителя изъят арсенал оружия и боеприпасов, которые были похищены из отделения полиции в Луганске в 2014 году.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В Мариуполе из гаража изъят арсенал с оружием, похищенным из луганского отделения полиции в 2014 г., - Нацполиция 01

Оперативники Центрального отдела полиции Мариуполя получили информацию, что один из жителей района хранит в съемном гараже оружие. Во время обыска правоохранители обнаружили в гаражном помещении тайник, в котором находился автомат Калашникова, 2 гранаты РГД-5, 164 патрона калибра 7,62х25, 58 патронов калибра 5,45х39мм и 22 патрона калибра 9х18 мм.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Правоохранители на Луганщине выявили оружие и боеприпасы, спрятанные задержанным ранее местным жителем. ФОТОрепортаж

В Мариуполе из гаража изъят арсенал с оружием, похищенным из луганского отделения полиции в 2014 г., - Нацполиция 02

Кроме того, было установлено, что автомат по базам МВД является похищенным из одного из отделений полиции в Луганске во времена массовых беспорядков 2014 года.

Владельцем арсенала оказался 25-летний ранее судимый мариуполец, который от объяснений о происхождении оружия отказался.

Также смотрите: Офицер ВСУ задержан в Черновицкой области при продаже гранатомета, - СБУ. ФОТО

В Мариуполе из гаража изъят арсенал с оружием, похищенным из луганского отделения полиции в 2014 г., - Нацполиция 03

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100