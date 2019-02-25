СБУ блокировала российское вмешательство в выборы через социальные сети на Сумщине

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в информации СБУ.

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы обнаружили в социальной сети ВКонтакте фейковый аккаунт "Роман Н", с использования которого осуществлялось администрирования антиукраинской группы "Сумы - это Россия - Новороссия".

Сотрудники СБ Украины установили, что этот аккаунт был создан с противоправным использованием персональных и контактных данных жителя Сумщины без его ведома. Авторизация страницы осуществлялась с использованием IP-адреса, принадлежащего ОАО "Национальные кабельные сети" (г.. Москва, Российская Федерация).

С использованием фейкового аккаунта в региональных группах антиукраинского направления систематически распространялась искаженная и деструктивная информация для негативного информационного воздействия на правосознание пользователей украинского сегмента сети Интернет накануне и во время избирательного процесса.

СБУ обращается к гражданам с просьбой быть внимательными и в случае обнаружения подобных противоправных фактов с целью использования их личных данных информировать правоохранителей".