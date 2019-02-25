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25.02.19 19:40

Арбитражный управляющий задержан на Кировоградщине на "откате" 650 тыс. грн за содействие в продаже ликвидируемого госпредприятия, - прокуратура. ФОТО

Правоохранителями задокументирован факт вымогательства взятки арбитражным управляющим по ликвидации государственного предприятия, расположенного в г. Александрия Кировоградской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.

Арбитражный управляющий задержан на Кировоградщине на откате 650 тыс. грн за содействие в продаже ликвидируемого госпредприятия, - прокуратура 01

Досудебным расследованием установлено, что за решение вопроса о продаже по заниженной цене имущественного комплекса предприятия арбитражный управляющий К. требовал и получил от гражданина Б. взятку в сумме 650 000 гривен.

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25 февраля после получения  взятки управляющий был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Арбитражный управляющий задержан на Кировоградщине на откате 650 тыс. грн за содействие в продаже ликвидируемого госпредприятия, - прокуратура 02

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Арбитражный управляющий задержан на Кировоградщине на откате 650 тыс. грн за содействие в продаже ликвидируемого госпредприятия, - прокуратура 03

Взяточнику планируется уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.368-4 УК Украины, а также обращение в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

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