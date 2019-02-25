Арбитражный управляющий задержан на Кировоградщине на "откате" 650 тыс. грн за содействие в продаже ликвидируемого госпредприятия, - прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.

Досудебным расследованием установлено, что за решение вопроса о продаже по заниженной цене имущественного комплекса предприятия арбитражный управляющий К. требовал и получил от гражданина Б. взятку в сумме 650 000 гривен.

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25 февраля после получения взятки управляющий был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

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Взяточнику планируется уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.368-4 УК Украины, а также обращение в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

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