Политическое давление на РФ нельзя останавливать, пока совершенные ею нарушения не будут устранены, - Климпуш-Цинцадзе в Брюсселе

Стороны обсудили украинско-бельгийский двусторонний диалог, торгово-экономическое партнерство, сотрудничество в военной сфере и взаимодействие стран в рамках международных организаций, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Также поднимался вопрос возможного "патроната" государств-членов ЕС над украинским городами, пострадавшими в результате оккупации Донбасса.

Вице-премьер-министр Украины призвала представителей бельгийского правительства способствовать принятию бельгийским парламентом резолюции о признании Голодомора 1932-1933 геноцидом украинского народа.

В контексте непостоянного членства Бельгии в Совете безопасности ООН обсудили перспективы украинского-бельгийского взаимодействия и противодействия агрессии РФ в отношении Украины.

"Политическое давление на Россию должно осуществляться до тех пор, пока нарушения, совершенные ею, не будут должным образом устранены, в частности, в рамках выполнения минских договоренностей. Убеждена, что российская вооруженная агрессия должна оставаться на повестке дня Совбеза ООН, ведь это вопиющий факт нарушения международного права и Устава ООН", - подчеркнула Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Стороны также обсудили сотрудничество на международной арене. В частности, вице-премьер-министр приветствовала неизменную позицию Бельгии по поддержке резолюций мероприятий в рамках ООН по независимости и территориальной целостности Украины, осуждение агрессии Российской Федерации в Украине. Вице-премьер-министр Бельгии Дидье Рейндерс также подчеркнул важность завершения расследования катастрофы пассажирского самолета рейса МН 17.