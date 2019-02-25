Высший антикоррупционный суд зарегистрирован как юридическое лицо, - ГСА

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной судебной администрации (ГСА), идентификационный код юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований - 42836259.
Местонахождением юридического лица определен адрес: г. Киев, ул. Липская, д. 18/5.
"Продолжаются другие меры по обеспечению необходимых действий для надлежащего начала работы Высшего антикоррупционного суда и представительства такого суда, как органа государственной власти, в отношениях с другими органами государственной власти, органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами", - отмечается в сообщении.
Напомним, ранее Государственная судебная администрация назначила временно исполняющим обязанности руководителя аппарата Высшего антикоррупционного суда Алексея Жукова.