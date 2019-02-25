Оккупационный суд в Крыму продлил арест украинцу Сокуренко, облившему красной краской памятник "зеленым человечкам" в Симферополе

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крымскую правозащитную группу.

По информации на сайте "суда", инициировал продление меры пресечения "старший дознаватель ОД ОП №3 "Центральный" УМВД РФ по г. Симферополь Говорунов А.И."

Сокуренко будет находится в СИЗО Симферополя до 26 марта 2019 года.

Напоминаем, в Симферополе в ночь на 28 января мужчина облил красной краской установленный оккупантами памятник "зеленым человечкам".

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Сокуренко был задержан сотрудниками "полиции" и доставлен в ИВС Симферополя. Первоначально на него составили протокол об административном правонарушении, но позже завели уголовное дело по ч.2 статьи 214 УК РФ (вандализм).

Эксперты Крымской правозащитной группы полагают, что избрание такой суровой меры пресечения связано с политическими мотивами. В таком случае у Сокуренко практически нет шансов на справедливое правосудие.

Памятник "зеленым человечкам" - российским военным без опознавательных знаков, которые оккупировали Крымский полуостров в феврале–марте 2014 года — открыли 11 июня 2016 года неподалеку от здания "Верховного совета" Крыма.

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