В суде по делу мэра Труханова и других чиновников Одессы допросили четверых свидетелей, - САП

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специальной антикоррупционной прокуратуры, 25 февраля 2019 года в Малиновском районном суде Одессы началось недельное судебное разбирательство по делу Одесского городского головы и других лиц, обвиняемых в завладении 185 млн гривен средств местного бюджета при покупке здания бывшего завода "Краян".

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Во время судебного заседания допрошены четыре свидетеля. Кроме того, при участии специалиста исследовано вещественное доказательство.

Следующее заседание назначено на 10:00 26 февраля 2019 года.

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Напомним, 13 февраля 2018 года детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении четырем чиновникам мэрии Одессы, в т.ч. и действующему мэру Геннадию Труханову, в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

14 февраля в аэропорту Борисполь детективы НАБУ и прокуроры САП задержали Одесского городского голову Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана.

По версии следствия, указанные лица могут быть причастны к схеме, нанесшей ущерб местному бюджету Одессы. Так, в сентябре 2016 года мэрия Одессы приобрела здание, ранее входившее в целостный имущественный комплекс ГП "Завод "Краян", за 185 млн грн у частной структуры "Девелопмент Элит", которая в начале 2016 года сама приобрела этот комплекс на аукционе, организованном ликвидатором госпредприятия, за 11,5 млн грн.

Уже 15 февраля Соломенский районный суд Киева отпустил мэра Одессы Геннадия Труханова на поруки народного депутата от Блока Петра Порошенко Дмитрия Голубова.