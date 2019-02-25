Монетизация субсидий и индексация пенсий - наш ответ на фронте борьбы с бедностью, - Порошенко

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

В сообщении отмечается: ""Сейчас, когда мы преодолели экономические последствия российской агрессии, когда восстанавливается рост и появляются реальные возможности решения социальных проблем, мы открываем второй фронт. Первый фронт всем понятен - Украина делает сверхусилия, чтобы дать отпор российскому агрессору. Но у нас есть враг отнюдь не менее опасный, чем российская агрессия. Знаете имя этого врага? Это бедность. И мы сегодня должны открыть фронт борьбы с бедностью ", - подчеркнул Президент.

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"Почему именно сегодня? Почему не раньше? Ибо четыре года мы проводили реформы, чтобы создать экономический фундамент государства", - подчеркнул Глава государства. Он напомнил, что удалось обеспечить высокие поступления и формирования золотовалютных резервов государства, стабилизировать национальную валюту, банковскую систему, замедлить инфляцию, сократить бюджетный дефицит. "И как следствие сегодня начали поступать ресурсы, которые позволяют нам начинать эффективные шаги по борьбе с бедностью", - подчеркнул Петр Порошенко.

Президент напомнил, что было принято решение о монетизации субсидий, в том числе почти 215 тыс. домохозяйств в Киевской области получили субсидии на оплату стоимости жилищно-коммунальных услуг. "В целом по Украине субсидии теперь получают 3 миллиона 700 тысяч домохозяйств, подчеркиваю, из которых 70% это пенсионеры", - отметил Петр Порошенко. Глава государства подчеркнул, что уже в марте граждане получат на руки живые деньги и сами будут оплачивать ими коммунальные услуги. В среднем субсидия составляет 1600 грн. Он добавил, что это доверием к людям.

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Президент подчеркнул, что с 1 марта вводится новая практика - автоматическая индексация пенсий. "Подчеркиваю, что еще в 2017 году была определена дата 1 марта 2019 (с которой начнут индексацию пенсий - ред.). Пенсии вырастут более чем для 8 млн пенсионеров. Подчеркиваю, речь идет не об одноразовой акции, а об увеличении пенсионных выплат. Отныне такая процедура будет автоматически осуществляться ежегодно с учетом двух факторов: первый - уровень инфляции, второе - рост средней заработной платы в стране", - подчеркнул Петр Порошенко. По его словам, текущий пересчет пенсий составил 17% и должен составлять не менее 100 грн. "Но и 100 грн это мало. Поэтому на совещании в Пенсионном Фонде я предложил осуществить и ввести одноразовую выплату помощи наименее защищенным и обеспеченным пенсионерам, тем, кто получает ниже или на уровне минимальной пенсии", - добавил глава государства.

По словам Президента, это будет осуществляться за счет поступлений от растаможивания автомобилей на европейских номерах. "22 февраля срок (льготного растаможивания так называемых" евроблях "- ред.) завершился. Как вы думаете сколько средств поступило в Пенсионный Фонд и государственного бюджета от "евробляхеров"? Не два, не три, не пять, не семь, а 13,6 млрд грн поступило в государственный бюджет и Пенсионный фонд. И сегодня в нашем распоряжении, чтобы обеспечить эти выплаты. Часть пошла на покрытие дефицита, львиная доля - пойдет сейчас на единовременную выплату для компенсации индексации 2015-2016 годов. В целом это составляет 2410 грн. - получит каждый пенсионер с минимальной выплатой дополнительно к своей надбавке. Эта выплата будет осуществляться двумя равными траншами по 1205 грн. в марте и апреле", - подчеркнул Глава государства.

"Уверен, что из года в год мы опережающими темпами - так же как мы делали с минимальной зарплатой - сейчас мы так будем делать с пенсиями. Это наш ответ: боевые действия - на фронте, в борьбе с бедностью - монетизация субсидий, увеличение и индексация пенсий. Сейчас мы тщательно обсуждаем еще и поддержку многодетных семей", - подчеркнул Президент, добавив, что сегодня инициатива выплаты в размере прожиточного минимума на каждого третьего и последующего ребенка, стимулировать рост населения, поддержку семей и борьбу с бедностью".

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