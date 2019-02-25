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25.02.19 21:15

Как все военнослужащие, я давал присягу, - Замана

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что в личном деле экс-начальника Генштаба ВСУ Владимир Замана отсутствует присяга на верность украинскому народу.

Как все военнослужащие, я давал присягу, - Замана

Замана в комментарии Громадському опроверг заявление прокурора Анатолия Матиоса относительно присяги на верность украинскому народу, информирует Цензор.НЕТ.

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"Как все военнослужащие, я давал присягу", - сказал Замана, отвечая на вопрос, правда ли, что он не приносил присяги на верность Украине.

Напомним, бывшему главе Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-полковнику Владимиру Замане, занимавшему этот пост в 2012-2014 годах, объявлено подозрение в госизмене, после чего Замана был задержан.

На брифинге 25 февраля главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что есть весомые аргументы и доказательства, которое говорят о том, что Замана не присягал на верность Украины. 

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