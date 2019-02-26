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26.02.19 01:29

Экс-начальник Генштаба Замана арестован до 27 марта: "Выйду отсюда - покусаю". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Печерский суд Киева принял решение взять под стражу до 27 марта без права внесения залога бывшего начальника Генштаба, генерал-полковника Владимира Заману. Это решение может быть обжаловано в апелляционном суде Киева. Полный текст определения суда будет оглашен 1 марта.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ в зале суда присутствовали представители государственного обвинения, сам Замана и его адвокаты.

Прокурор военной прокуратуры Король Виктор заявил, что Замана обоснованно подозревается в совершении государственной измены.

"В связи с этим Замане было сообщено о подозрении. Таким образом, было установлено, что Замана может скрываться от органов следствия, оказывать давление на других, может уничтожить доказательства. Мы уверены, что к нему следует применить меру пресечения в виде содержания под стражей. Прошу применить к Замане меру пресечения в виде содержания под стражей", - сказал прокурор.

Адвокат экс-начальника Генштаба ВСУ Владимира Заманы заявил, что его подозреваемый не признает свою вину."Подозреваемый не признает подозрение и не признает свою вину", - заявил адвокат Заманы.

Речь самого Заманы была достаточно эмоциональной, в частности он заявил: "Я покоя не дам. Выйду отсюда  - не буду сидеть молча. Выйду отсюда - обязательно покусаю".

Экс-начальник Генштаба Замана арестован до 27 марта: Выйду отсюда - покусаю 01
Экс-начальник Генштаба Замана арестован до 27 марта: Выйду отсюда - покусаю 02
Экс-начальник Генштаба Замана арестован до 27 марта: Выйду отсюда - покусаю 03
Экс-начальник Генштаба Замана арестован до 27 марта: Выйду отсюда - покусаю 04
Экс-начальник Генштаба Замана арестован до 27 марта: Выйду отсюда - покусаю 05
Фото, видео - Олег Богачук 

Решение было принято в ночь на 26 февраля. Мера пресечения действует до 27 марта.

Суд принял во внимание доводы обвинения, которое обратило внимание на то, что Владимир Замана может покинуть пределы Украины, а также оказывать влияние на ход следствия.

Напомним, бывшему главе Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-полковнику Владимиру Замане, занимавшему этот пост в 2012-2014 годах, объявлено подозрение в госизмене, после чего Замана был задержан.

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