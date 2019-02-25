Нацсовет по вопросам телерадиовещания зафиксировал нарушения при обнародовании социсследований на четырех каналах

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, 22 февраля состоялось заседание рабочей группы по надзору за соблюдением медиа избирательного законодательства.

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В частности речь шла о том, что на четырех телеканалах зафиксировано значительное количество случаев неполной подачи информации при обнародовании результатов соцопросов.

"На телеканале "ZIK" с 1 по 12 февраля выявлено 17 фактов таких случаев, на телеканале "Эспрессо" с 8 по 14 февраля - 10 фактов, телеканал "Макси ТВ" ("Наш") с 1 по 12 февраля - 30 фактов на телеканале "1 + 1" с 28 января по 4 февраля - 1 факт. Национальный совет обратится к этим телерадиоорганизациям с требованием привести свою деятельность в соответствие с требованиями действующего законодательства", - говорится в сообщении.

Также Нацсовет уделил внимание заказным материалам на телевидении и несбалансированном освещению избирательной кампании.

"Так, на телеканале "112 Украина" серия передач программы "Важливо" была посвящена только одному кандидату в президенты - Юрию Бойко. Эта программа не была обозначена как политическая реклама или предвыборная агитация, одновременно была направлена ​​на улучшение или создание положительного имиджа партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и указанного кандидата", - рассказали в Нацсовете.

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При этом на канале "112 Украина" с 1 по 8 февраля в выпусках новостей внимание уделялось только Бойко, а о других кандидатах вообще не было.

"В эфире телеканала "1 + 1" была зафиксирована трансляция (повтор) развлекательной передачи "Лига смеха. Летний кубок" (часть 2), ведущим которой является В. Зеленский. В передаче есть эпизод, когда "Прозрачный гонщик" выносит пакет с надписью "Голосуй за Зеленского" и передает его Владимиру Зеленскому", - рассказали в Нацсовете, отметив, что этот случай имеет признаки предвыборной агитации.

Такое же нарушение нашли на канале "Наш" кандидата в президенты Евгения Мураева.

"Распространение информации с признаками агитации было зафиксировано и в эфире телеканала "Макси ТВ", в частности в передаче "Події дня", где гостем был кандидат в президенты Евгений Мураев. Передача вышла в повторе 6 раз", - говорится в сообщении.

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Нацсовет планирует обратиться к телеканалам с вопросом, является ли распространенная информация агитацией, и оплачена ли ее трансляция из избирательных фондов кандидатов.