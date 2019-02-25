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25.02.19 21:58

Депутат береговского горсовета Закарпатья Дорчи предъявила пограничникам венгерский паспорт

18 февраля на пункте пропуска "Лужанка" во время прохождения процедуры таможенного оформления были выявлены нарушения таможенного законодательства депутатом Береговского городского совета, председателем фракции "КМКС- партии венгров Украины" в городском совете Дорчи Каролиной Дюливной.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Анонс Закарпаття".

В сообщении отмечается: "Нарушения касались порядка ввоза на территорию Украины Каролиной Дорчи транспортного средства на иностранной регистрации. В ходе словесной перепалки между К.Дорчи и сотрудниками ГФС Украины, последняя мотивируя якобы правомерность ввоза ней иностранного ТС, сообщила таможенникам, что она гражданка Венгрии и предъявила паспорт гражданки указанной страны серии ВН № 653834 на имя Darcsi Karolina2.

"Как стало известно 26 февраля Береговский суд должен рассмотреть административный протокол составленный пограничниками. То-то, руководитель крупнейшей фракции в Береговском городском совете есть лицо, которое поклялась на верность Угорщини. Может ли такой депутат отстаивать интересы общества украинского города", - подчеркивают в издании.

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Депутат береговского горсовета Закарпатья Дорчи предъявила пограничникам венгерский паспорт 01

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