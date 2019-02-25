В парламент Молдовы проходят четыре партии, - подсчеты ЦИК

Таковы данные после обработки 100% бюллетеней, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ЦИК Молдовы.

Лидируют социалисты с 31,15% по партийным спискам, блок ACUM набрал 26,84%, демократы - 23,62% голосов, а партия "Шор" - 8,32%.

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Остальные политические партии не преодолели избирательный порог. В то же время, ни одной из партий не хватает необходимого количества голосов, чтобы самостоятельно сформировать парламентское большинство.

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Как сообщает молдавское издание Newsmaker, лидеры избирательного блока ACUM Андрей Нэстасе и Майя Санду считают, что их блок должен был выиграть парламентские выборы, но "из-за массовых фальсификаций получил такой низкий результат". Также Нэстасе и Санду пообещали начать демократизацию Молдовы с "тщательного расследования фальсификации выборов".

Нэстасе заявил, что избирательный блок "ACUM выиграл эти выборы". "Эти выборы самая черная страница истории. Сейчас фальсификацию показывали в прямом эфире. Есть доказательства, что людям, которых привозили на участки, платили. Кроме того, админресурс повлиял на результаты голосования людей", - рассказал он. Нэстасе также пообещал, что отныне фальсификация выборов станет объектом расследования.

Напомним, в воскресенье, 24 февраля, в Молдове прошли очередные парламентские выборы и консультативный референдум по вопросу сокращения количества депутатов парламента со 101 до 61.

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Парламентские выборы впервые прошли по новой системе: 50 депутатов (из 101) будут избраны по партийным спискам (в выборах участвовали 14 партий и блоков), а остальные 51 – по одномандатным округам (конкурентов было 319 человек).

Для прохождения в парламент партиям необходимо набрать не менее 6% голосов избирателей, а порог для избирательных блоков составляет 8%. В случае с одномандатными округами, депутатом будет избран кандидат, набравший наибольшее количество голосов избирателей. В случае если два кандидата набирают одинаковое количество голосов, победитель будет определен избиркомом путем жеребьевки.

Спикер парламента Молдовы Андриан Канду заявил, что Россия открыто вмешивается в парламентские выборы.

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