НОТУ уточнит у организаторов "Евровидения", не повлияет ли политизация отбора в Украине на участие в конкурсе, - Кольцова

Об этом в комментарии Громадському сообщила член правления Национальной общественной телерадиокомпании (НСТУ) Александра Кольцова, передает Цензор.НЕТ.

"Сначала мы проконсультируемся с Европейским вещательным союзом по политизации процесса отбора в Украине. Как это повлияет вообще на наше участие в этом году. Затем мы пообщаемся с юристами, хотим ли мы продолжать принимать в этом участие как вещатель. Затем мы пообщаемся с менеджментом артистов. А потом мы примем решение", - пояснила она.

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На вопрос, отличается ли договор, который предлагали MARUV, от прошлогоднего, Кольцова ответила, что новым был только пункт о запрете выступать в России.

"То, что артист выложил интерпретацию этих пунктов... там просто очень много стандартных пунктов из правил Евровидения. Кроме пункта об отмене гастролей в РФ - об отмене на время проведения конкурса", - сказала она.

Представительница Суспільного подтвердила, что MARUV была согласна отказаться от выступлений в России, добавив, что ранее этот пункт не применяли, так как артисты, выступающие в России, не попадали в финал нацотбора.

"В каждом отборе были артисты, которые на тот момент выступали в РФ, ни один из них не выходил в финал, поэтому мы не применяли эту норму. Договор был всегда, добавили этот пункт после первого полуфинала, когда появились реальные шансы на то, что у нас будет такой кейс, и нужно будет толковать это и для общества, и вовне", - рассказала Кольцова.

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Также она добавила, что другому кандидату, который захочет представлять Украину на Евровидении-2019, предложат тот же договор, от которого отказалась MARUV.

Напомним, кроме MARUV в финале национального отбора также принимали участие группы Freedom Jazz, Anna Maria, Kazka, Brunettes Shoot Blondes и YUKO.

Напомним, певица Анна Корсун, более известная как MARUV, стала победительницей национального отбора Евровидения-2019. У MARUV есть один день на ознакомление с контрактом и принятия своего решения - подписывать его или нет.

После выступления в финале MARUV заявила, что не видит ничего преступного в гастролях по России, а участвовать на международном конкурсе после посещений страны-агрессора она хочет, потому что он должен "объединять страны".

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В апреле 2019 года она планирует выступить в нескольких российских городах. В частности, в Москве. В декабре 2018 года у певицы были концерты в Мурманске и Петербурге. Также ее выступление транслировал телеканал НТВ. В 2018 году она участвовала конкурсе "Новая волна" в Сочи.

Несмотря на готовность MARUV отказаться от гастролей в РФ, она не смогла догвориться с НОТУ об условиях участия в "Евровидении-2019" и отказалась.