Надо менять правила отбора, чтобы артисты, гастролирующие в стране-агрессоре, не могли представлять Украину на Евровидении, - Кириленко

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко в эфире телеканала "Прямой", информирует Цензор.НЕТ.

По словам чиновника, необходимо четко предусмотреть в правилах проведения отбора, что артисты, которые гастролируют или гастролировали на территории государства-агрессора, не имеют права участвовать в отборе на международный песенный конкурс "Евровидение" от Украины.

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"Это же не какой-то конкурс, где просто участник или участница участвуют со своей композицией. А это конкурс, который предусматривает представителя страны, то есть Украины. И, по сути, такой представитель сразу попадает под пристальный пресс внимания с разных сторон, он также является и культурным представителем, представителем нашей культуры. Он должен обладать огромным количеством вопросов, он должен соответствовать высокому статусу представителя страны, а не только самого себя. И поэтому возник этот конфликт вокруг нынешнего отбора", - сказал Кириленко.

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Напомним, певица Анна Корсун, более известная как MARUV, стала победительницей национального отбора Евровидения-2019.

После выступления в финале MARUV заявила, что не видит ничего преступного в гастролях по России, а участвовать на международном конкурсе после посещений страны-агрессора она хочет, потому что он должен "объединять страны".

В апреле 2019 года она планирует выступить в нескольких российских городах. В частности, в Москве. В декабре 2018 года у певицы были концерты в Мурманске и Петербурге. Также ее выступление транслировал телеканал НТВ. В 2018 году она участвовала конкурсе "Новая волна" в Сочи.

Несмотря на готовность MARUV отказаться от гастролей в РФ, она не смогла догвориться с НОТУ об условиях участия в "Евровидении-2019".

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