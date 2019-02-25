Волкер начнет визит в Украину с посещения Одессы, - посольство США

Об этом корреспонденту УНН сообщили в Посольстве США в Украине, передает Цензор.НЕТ.

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"Завтра, 26 февраля, Курт Волкер приедет в Одессу", - сообщили в посольстве.

По словам дипломатов, в Одессе Волкер будет общаться с прессой, но пока не известно точно, в котором часу. В тот же день спецпредставитель Госдепа США совершит визит в Киев.

"Он будет на Крымском форуме в Художественном арсенале. Форум будет работать 26 и 27 числа, он оба дня будет там. На форуме он будет общаться с прессой вечером 26-го, то есть завтра", - отметил собеседник.

В то же время, по его словам, в посольстве пока не знают, какие двусторонние встречи запланированы у Волкера во время его визита в Украину.

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Отметим, 26 февраля в Художественном арсенале в Киеве откроется V Международный форум "Оккупированный Крым: 5 лет сопротивления".