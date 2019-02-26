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26.02.19 00:05

Умер известный украинский литературовед и переводчик Леонид Ушкалов

На 63 году жизни скончался известный украинский литературовед, писатель, доктор филологических наук, профессор Леонид Ушкалов.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Леонид Ушкалов является автором академических исследований по истории украинской литературы, философии и богословия, научно-популярных работ, детских книг.

Ушкалов был переводчиком, автором предисловий, примечаний и комментариев к разным изданиям, в частности таких как "Григорий Сковорода. Сад божественных песен", "Дмитрий Чижевский. Философия Г. С. Сковороды", "Павло Тычина, Максим Рыльский. Избранное", "Тарас Шевченко. Дневник "и др.

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Он является лауреатом Международной литературно-художественной премии им. Григория Сковороды и премии НАН Украины имени И. Я. Франко за труд "Григорий Сковорода. Полный академический сборник произведений".

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