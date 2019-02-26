Изменения в Европарламенте могут повлиять на поддержку Украины, но ЕС не отменит ее совсем, - Климпуш-Цинцадзе

Об этом заявила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в общении с журналистами в рамках "Украинской лаборатории в Брюсселе", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

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Вице-премьер подчеркнула, что правительство всерьез взвешивает возможность изменения европейских политик после европейских выборов, которые состоятся в феврале. "Вызов из-за выборов в Европарламент в связи с ростом популизма и роли праворадикальных сил серьезен, - подчеркнула она. - Не исключены такие изменения в составе Европарламента, которые могут повлиять на поддержку Украины".

В то же время Климпуш-Цинцадзе не прогнозирует таких изменения, которые будут способны всерьез изменить такую ​​поддержку, в частности благодаря институциональной устойчивости ЕС.

"Я надеюсь - и все исследования подтверждают такие ожидания - что оппоненты поддержки международного права или сторонники РФ не будет иметь критической массы в следующем созыве Европарламента, но есть шанс, что они будут пытаться смещать акценты", - пояснила она.

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Вице-премьер одновременно подчеркнула важное условии, которое поможет сохранить поддержку ЕС через институциональные механизмы.

"Мы надеемся, что все решения и Еврокомиссии, и Европейского совета, как то поддержка реформ Украины, будут теми институциональными вещами, которые не дадут ЕС изменить курс на поддержку Украины, если Украина сама будет продолжать тот курс, которым мы двигались", - рассказала она.