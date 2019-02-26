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26.02.19 02:07

Суд оштрафовал на 3655 гривен военнослужащего, которого поймали пьяным при исполнении

Ленинский районный суд Николаева рассмотрел дело об административном правонарушении по части первой статьи 172-20 КУоАП (то есть выполнение военнослужащими обязанностей военной службы в нетрезвом состоянии) в отношении гражданина Г., 1973 года рождения, военнослужащего.

суд

Из постановления следует, что старший техник авиационного оборудования инженерно-авиационной службы авиационной эскадрильи одной из воинских частей Николаева, военнослужащий воинской части, 22 декабря 2018 года исполнял обязанности военной службы на территории воинской части, в нетрезвом состоянии в условиях особого периода, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

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Правонарушитель на судебное заседание не явился, хотя был своевременно и надлежащим образом приглашен, о причинах неявки суду не сообщил, письменного ходатайства об отложении рассмотрения дела от него не поступало.

По результатам рассмотрения постановления суд привлек правонарушителя к административной ответственности и наложил на него административное взыскание в виде штрафа в сумме 3655 грн.

Отметим, что постановление суда не вступило в законную силу.

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