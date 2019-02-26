Один украинский воин погиб, еще один получил ранения в районе проведения ООС. За сутки - 7 вражеских обстрелов, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.
По данным штаба, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты дважды обстреляли позиции украинских защитников:
- из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм - в районе населенного пункта Лебединское;
- из минометов калибра 120 мм - вблизи села Водяное.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг осуществил пять прицельных обстрелов:
- из гранатометов различных систем - в районе населенного пункта Луганское;
- из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи поселка городского типа Новотошковское;
- из стрелкового оружия - в районе населенных пунктов Хутор Вольный, Новоалександровка и Новгородское.
"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения", - сказано в сообщении.
Отмечается, что на каждый вражеский обстрел подразделения Объединенных сил отвечали огнем из дежурных огневых средств, не запрещенных минскими договоренностями.
По данным разведки, 25 февраля двое оккупантов были уничтожены и трое ранены.
"С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано. Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ООС.