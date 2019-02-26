Один украинский воин погиб, еще один получил ранения в районе проведения ООС. За сутки - 7 вражеских обстрелов, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

По данным штаба, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты дважды обстреляли позиции украинских защитников:

- из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм - в районе населенного пункта Лебединское;

- из минометов калибра 120 мм - вблизи села Водяное.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг осуществил пять прицельных обстрелов:

- из гранатометов различных систем - в районе населенного пункта Луганское;

- из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи поселка городского типа Новотошковское;

- из стрелкового оружия - в районе населенных пунктов Хутор Вольный, Новоалександровка и Новгородское.

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"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на каждый вражеский обстрел подразделения Объединенных сил отвечали огнем из дежурных огневых средств, не запрещенных минскими договоренностями.

По данным разведки, 25 февраля двое оккупантов были уничтожены и трое ранены.

"С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано. Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ООС.