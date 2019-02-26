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26.02.19 09:09

Военнослужащий погиб в ночном ДТП в Николаеве, его коллега доставлена в больницу, - полиция. ФОТО

26 февраля примерно в 1:50 на пересечении пр. Центрального и ул. Шоссейная в Заводском районе водитель, управляя автомобилем Peugeot 407, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и столкнулся с деревом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции в Николаевской области.

В результате дорожно-транспортного происшествия 29-летний водитель и 29-летний пассажир военнослужащий погибли на месте происшествия, еще одна 32-летний пассажирка, также военнослужащая, с телесными повреждениями доставлена ​​в медицинское учреждение.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, назначены соответствующие экспертизы. Продолжаются следственные действия.

Военнослужащий погиб в ночном ДТП в Николаеве, его коллега доставлена в больницу, - полиция 01

Сведения о дорожно-транспортном происшествии внесены в ЕРДР по признакам ч. 3 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами", что наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

"Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Николаевской области обращается к гражданам, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах данного дорожно-транспортного происшествия, или могут предоставить записи с видеорегистраторов, которые зафиксировали указанное автопроисшествие, просьба обращаться по адресу: г. Николаев , ул. Спасская, 12 или звонить 093-714-45-20 или 102", - сказано в сообщении.

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