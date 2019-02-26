Коррупционные схемы окружения Порошенко при закупке техники из РФ - журналистское расследование. ВИДЕО

Об этом говорится в выпуске программы "Наші гроші" BIHUS.info, передает Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео Журналисты получили архив с перепиской участников схемы, внутренние документы, материалы о договоренностях о взятках по схеме, которую уже описывали полтора года назад.

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По информации журналистов, сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь, которому на тот момент было 22 года, вместе с партнерами организовал примерно в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники. При этом, государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство концерна "Укроборонпром" знало о мошеннических сделках и давало на них согласие.

Участники схемы по данным журналистов.

Проверка журналистов показала, что приведенные в переписках факты соответствуют установленным ранее.

По данным расследователей, на начало российской агрессии в 2014 году участники схемы - Гладковский, его сын Игорь, бывший работник концерна Виталий Жуков и руководители оборонных структур разных уровней - вступили в сговор с оборонными чиновниками.

Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также на складах украинской армии. Затем они накручивали цены в разы и по сговору с государственным концерном "Укроборонпром" продавали на его же заводы. Эта группа быстро становится привилегированным поставщиком госзаводов и получает контракты на сотни миллионов гривен.

Переписка участников схемы о контрабанде деталей из РФ.





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Третий организатор схемы – Андрей Рогоза. По данным журналистов, он является "специалистом по контрабанде". По их информации, мужчина "еще до рождения трио с Жуковым и Гладковским, зарабатывал на сомнительных оборонных контрактах". Вместе с тем, журналисты называют участником схемы и агента НАБУ Евгения Шевченко.

Согласно обнародованной переписке, Гладковський-младший занимался решением вопросов высокого уровня, согласовывая договоры, в частности, через своего отца. Гладковський-старший, кроме должности в СНБО, также имеет бизнес-отношения с президентом Петром Порошенко. Жуков и Рогоза занимались так называемой "текущей черной работой" – непосредственной организацией поставок, договоренностей с поставщиками и переводом денег. В общении с руководителями госпредприятий и поставщиками предприниматели прямо говорят о контрабанде из России и обсуждают перечисление денег.







По данным журналистов, центром сделок стала подставная компания "Оптимумспецдеталь", а полученные деньги группа Гладковского переводила в наличность, которая тратилась на откаты заводам, взятки следственным органам и роскошную жизнь. Вместе с тем, согласно обнародованной информации, одной из фирм-прокладок выступила даже "Кузня на Рыбацком", которая тогда принадлежала Порошенко. Более того, по данным журналистов,в 2016 году бизнесмены, вероятно, перепродавали запчасти, которые уже принадлежали украинской армии и должны были быть утилизированы.

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Переписка Жукова с Дмитрием Трачуком о перепродаже "Укроборонпрому" деталей, принадлежащих Минобороны.





Расследователи установили, что группа Гладковского получила от "Укроборонпрома" не менее 250 миллионов гривен. Однако журналисты не исключают, что данная сумма может быть больше.