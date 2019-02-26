"Мой кандидат на пост министра иностранных дел - Светлана Залищук", - Гриценко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Анатолия Гриценко в Facebook, об этом он заявил во время программы "Свобода слова".

"Мой кандидат на пост министра иностранных дел - это Светлана Залищук. Во время наших зарубежных поездок я увидел драйв, характер, отстаивание национальных интересов. Я уверен, что она будет достойно отстаивать интересы Украины", - подчеркнул кандидат в президенты.



Фото: Гриценко/Facebook

Ранее Светлана Залищук была назначена заместителем руководителя Центрального избирательного штаба Анатолия Гриценко по международным вопросам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гриценко представил своего кандидата на пост главы НБУ - Александр Савченко. ФОТО

На этом посту она сопровождала кандидата в президенты на Всемирный экономический форум в Давос и на Мюнхенской конференции по безопасности.

Напомним, Гриценко представил практически всех кандидатов на ключевые должности в пределах конституционных полномочий президента. Среди них председатель СБУ, министр обороны и глава Национального банка. Ранее подобного не делал ни один из кандидатов на предыдущих выборах.