Рада сегодня рассмотрит допуск иностранных войск на учения в Украину и мораторий на проверки СМИ в предвыборный период

Об этом говорится в повестке дня пленарного заседания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

На утреннем пленарном заседании парламентарии планируют продолжить рассмотрение законопроектов 10006 и 10006-1 "О внесении изменений в Жилищный кодекс Украинской ССР и другие законодательные акты Украины относительно обеспечения прав собственников (пользователей) помещений жилого дома".

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Далее на повестке дня будет рассматриваться блок вопросов по нацбезопасности и обороны. Туда, в частности, входит президентский законопроект 10067, который предлагается для включения в повестку дня и принятие решения. Также депутаты должны рассмотреть и принять решение по проекту закона 10008 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования отдельных вопросов мобилизации, гражданской защиты, социальной защиты и социальной поддержки отдельных категорий лиц", 9075 - о продлении срока упрощенной процедуры реорганизации государственных и коммунальных заведений охраны здоровья и 10077 - "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно особенностей применения временных положений осуществления специального досудебного расследования и судебного производства".

Согласно повестке дня, в первом чтении запланировано рассмотрение законопроекта 6372 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно воинских званий военнослужащих", 7549, 7549-1 - "О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам прохождения военной службы", 9401 - по созданию благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций в оборонно-промышленный комплекс, президентский законопроект 9460 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно особенностей процедуры публичных закупок во время действия правового режима военного положения".

Депутаты также должны принять решение о назначении внеочередных выборов сельских и поселковых голов и внести изменения в Госбюджет-2019.

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Также депутаты планируют рассмотреть законопроект 9353 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно усовершенствования отдельных положений в связи с осуществлением специального досудебного расследования".

Согласно повестке дня, парламентарии должны рассмотреть во втором чтении законопроект 5395-п "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования деятельности Государственного бюро расследований", 6235 - "О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно технических регламентов и оценки соответствия" и 6070 - о внесении изменений в статью 242 Уголовного процессуального кодекса.

Кроме того, на повестке дня — основной (8270) и альтернативные законопроекты относительно усиления ответственности за нарушение избирательного законодательства.

На рассмотрении депутатов во вторник — законопроекты 9406 и 9406-1 по бесперебойной поставке электрической энергии субъектам хозяйствования, предоставляющим коммунальные услуги и корректировке цен/тарифов на коммунальные услуги.

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В первом чтении также парламентарии рассмотрят проект закона 8533 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно преодоления проблемы задолженности государства по решениям судов и 9331 - относительно определения территориальной подсудности судебных дел, подсудных расположенным на территории АР Крым и Севастополя судам, и подследственности уголовных правонарушений, совершенных на временно оккупированной территории.

На пленарном заседании народные депутаты планируют принять решение относительно проекта постановления 9329 "Об обеспечении беспрепятственной деятельности средств массовой информации в предвыборный период 2019 года" и выбрать отдельных народных депутатов членами комитетов ВР.

На повестке дня также проект закона 6275-д относительно осуществления хозяйственной деятельности по посредничеству в трудоустройстве за границей.

Народные избранники попытаются назначить парламентские слушания относительно путей преодоления эпидемии туберкулеза в Украине (проект постановления 10042) и относительно предотвращения и противодействия дискриминации женщин из уязвимых социальных групп (9408).