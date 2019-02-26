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26.02.19 09:59

Налоговики в Николаеве ликвидировали подпольный цех по производству алкоголя и изъяли товаров почти на 6,5 млн грн. ФОТО

Государственная фискальная служба в Николаеве ликвидировала подпольный цех, в котором незаконно изготовляли алкоголь сомнительного качества, и изъяла фальсификатный алкоголь и сигареты на 6,5 млн гривен.

Об этом сообщает ГФС, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, в подпольном цеху "с помощью специального оборудования осуществляется незаконное кустарное изготовление алкогольных изделий (спиртосодержащей жидкости прозрачного и коричневого цвета) путем смешивания технической воды с подведенного водопровода со спиртом неизвестного происхождения и качества, ароматизаторов и красителей".

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Налоговики в Николаеве ликвидировали подпольный цех по производству алкоголя и изъяли товаров почти на 6,5 млн грн 01

"Готовую продукцию разливали как в пластиковые бутылки объемом 0,5, 5 и 6 литров, так и в стеклянную тару известных украинских брендов, которую хранили с целью дальнейшего сбыта в гаражных боксах на территории местных гаражных кооперативов и других складских помещениях", - заявляют в ГФС.

Налоговики в Николаеве ликвидировали подпольный цех по производству алкоголя и изъяли товаров почти на 6,5 млн грн 02

Кроме того, в цеху также незаконно хранились табачные изделия, в т.ч. ввозимые на территорию Украины вне таможенного контроля.

Обыски в подпольном цехе проведены на основании постановления суда.

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"Из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение более 13,5 тыс. литров спирта, более 3,9 тыс. литров фальсифицированного алкоголя, разлитого в пластиковую и стеклянную тару с поддельными акцизными марками, а также более 24,2 тыс. пачек сигарет, часть из которых была оклеена фальсифицированными марками акцизного налога Украины, а другая часть - сигареты иностранного производства, ввезенные в Украину вне таможенного контроля", - отмечают в ГФС.

Налоговики в Николаеве ликвидировали подпольный цех по производству алкоголя и изъяли товаров почти на 6,5 млн грн 03

Кроме того, изъято 40,4 тыс. грн. наличности, полученной от реализации незаконных товаров.

Налоговики в Николаеве ликвидировали подпольный цех по производству алкоголя и изъяли товаров почти на 6,5 млн грн 04

Всего изъято подакцизной продукции общей ориентировочной стоимостью почти 6,5 млн. грн.

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