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26.02.19 10:11

Нацгвардейцы из состава ОС ликвидировали снайперскую пару врага, - штаб

Военнослужащие батальона тактической группы Национальной гвардии Украины из состава ООС уничтожили снайперскую пару врага.

Нацгвардейцы из состава ОС ликвидировали снайперскую пару врага, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

На днях военнослужащие батальона тактической группы Национальной гвардии Украины, который выполняет задачи в составе операции Объединенных сил обнаружили и уничтожили снайперскую пару российско-оккупационных войск, находившихся на своей огневой позиции и готовились к ликвидации наших защитников.

"Мы наблюдали за снайпером и его помощником два дня. Подготовили позицию, дистанция была удобная, после этого успешно отработали задачи контрснайперской борьбы", - сказал один из военнослужащих.

Отмечается, что заместитель командующего Объединенными силами по вопросам применения сил и средств НГУ генерал-лейтенант Владимир Пеньков во время встречи с бойцами тактической группы поблагодарил гвардейцам за службу и наградил знаками отличия за высокий профессионализм.

Нацгвардейцы из состава ОС ликвидировали снайперскую пару врага, - штаб 01

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