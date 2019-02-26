В Харькове сегодня объявят приговор Зайцевой и Дронову

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание MediaPort.

Как отмечается, провозглашение приговора назначено на 14:00. Судебное разбирательство длилось более года и завершилось 19 февраля. За это время состоялось около 60 заседаний.

Отметим, прокурор просит суд лишить свободы обвиняемых в совершении смертельного ДТП в Харькове Елену Зайцеву и Геннадия Дронова сроком на 10 лет, а также лишить водительских прав на 3 года.

Адвокаты Дронова настаивают на том, что их подзащитный не виновен в совершении ДТП. Адвокаты Зайцевой просят суд учесть смягчающие обстоятельства.

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Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.

Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

20 октября суд определил меру пресечения Зайцевой в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

6 ноября было объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 286 еще одному участнику ДТП - водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находился на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.