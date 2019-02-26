Оплата телефонных услуг, питания, проезда и проживания не является подкупом избирателей, - ЦИК

Об этом пишет гражданская платформа "Опора", передает Цензор.НЕТ.
Согласно разъяснению, избиратели могут участвовать в предвыборной агитации, в том числе на основе бесплатных договоров на ее проведение, так как это является гарантированным Конституцией Украины правом и не может быть ограничено.
Привлечение избирателей непосредственно к предвыборной агитации возможно только на безвозмездной основе.
При этом договор может предусматривать возмещение расходов физических лиц на телефонные услуги, проезд (включая перевозку багажа), питание, проживание и другие расходы, в случае осуществления мероприятий предвыборной агитации в другом населенном пункте, и тому подобное.
Средства, уплаченные кандидатом на пост Президента Украины по такому договору должны быть отражены в отчете о поступлении средств на текущий счет избирательного фонда кандидата на пост Президента Украины и их использовании.
ЦИК также приняла решение направить постановление относительно разъяснения Генеральной прокуратуре Украины, Службе безопасности Украины, Государственному бюро расследований, Министерству внутренних дел Украины, Национальной полиции Украины, Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции.