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26.02.19 11:03

Это развяжет руки правоохранителям в совершении прослушки и слежки, - Ирина Луценко о предлагаемом усилении ответственности за нарушения на выборах

Для текущего избирательного процесса не имеет значения, будет ли принят закон, предлагаемый правительством, об усилении ответственности за нарушение на выборах, поскольку действующий уголовный кодекс уже предусматривает ответственность за это.

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Об журналистам сказала представитель Порошенко в ВР Ирина Луценко (БПП), передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Она подчеркнула, что предусматриваемые сегодня наказания за нарушения на выборах соответствуют европейским нормам: до 5-6 лет, тогда, как предлагаемый закон, предлагает квалифицировать данные преступления, как тяжелые или очень тяжелые.

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"Усиление ответственности, которое предлагает правительство, развяжет руки всем правоохранительным органам в совершении прослушки и слежки", - сказала Луценко.

По мнению нардепа, принятие такого закона за месяц до выборов является контраверсионным.

Также она объяснила позицию фракции БПП относительно обвинений со стороны МВД в адрес замглавы фракции Сергея Березенко.

"Фракция БПП просит Авакова дать неопровержимые факты, или опровергнуть обвинения, прозвучавшие в адрес Березенко. … Не голословные обвинения, а факты. Так как это сделала СБУ, проведя 44 обыска и показав все схемы, найдя наличные, обнаружив граждан России. … Мы хотели бы понимать, со стороны МВД это просто заявление или фантазии перед выборами, чтобы перевести стрелки", - отметила Луценко.

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По поводу других обвинений, звучавших в адрес президента Петра Порошенко, о подкупе украинцев путем надбавок и выплат, Луценко сказала: "Начиная с 2018 года закончилось формирование армии, которая была уничтожена предыдущими правительствами, парламентами и президентами. 12 кварталов подряд экономика показывает рост. Это подтверждает Всемирный банк, МВФ и солидные рейтинговые агентства. Это позволило нам в 2019 году, невзирая на то, что мы должны гасить кредиты, взятые Тимошенко в 2008-10 годах, накопить средства, чтобы помочь населению, которое не может заплатить по тарифам, индексировать пенсии и монетизировать субсидии. Это показывает, что Украина вышла из точки падения".

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