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26.02.19 11:10

"Украина - это самая большая мишень кремлевской кампании по дезинформации", - Мингарелли

Украина является мишенью российской дезинформации, эта тенденция усилится в контексте проведения выборов президента.

мингарелли

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, так считает глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли.

Во вторник на конференции в Киеве он отметил, что Украина является "полем в информационной войне".

"Украина – это самая большая мишень кремлевской кампании по дезинформации", - сказал он.

По словам дипломата, это формирует искаженное восприятие Украины на Западе.

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"Вы платите очень высокую цену за плохой имидж, который сформирован в Западной Европе", - сказал глава представительства ЕС.

Он подчеркнул: "Скоро состоятся президентские и парламентские выборы в Украине, и эта кампания по дезинформации, информационная война только усилится и на протяжении следующих недель будет много фейковых новостей, которые будут пытаться изменить точку зрения Украины на будущих выборах президента".

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