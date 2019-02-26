Налоговики на Тернопольщине изъяли поддельный алкоголь и сигареты на сумму более 4,2 млн грн. ФОТО

Об этом сообщает ГФС, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что организовал сбыт фальсифицированного алкоголя житель Тернополя.

"К незаконной деятельности им были привлечены два жителя области, один из которых в гаражном помещении на территории Львовской области осуществлял незаконное производство фальсифицированного алкоголя путем смешивания купажа спирта с водой, его очистки и разлива в тару типа бэг-ин-бокс", - заявили в ГФС.

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Отмечается, что продукцию реализовывали через собственные торговые объекты сообщники фигуранта на территории населенных пунктов области, а также через объявления в одном из мессенджеров.

Кроме того, по данным ГФС, фигуранты сбывали еще и незаконно ввозимые в Украину сигареты.

"Изъято более 6 тыс. литров фальсифицированного алкоголя с поддельными марками акцизного налога Украины (в т.ч. поддельного под известные иностранные бренды), 950 литров спирта в пластиковой таре, более 6 тыс. пачек табачных изделий иностранного производства в ассортименте без марок акцизного налога, 3 автомобиля, в которых находилась незаконно изготовленная алкогольная продукция, а также оборудование для ее производства", - отметили в ГФС.

Общая стоимость изъятых из незаконного оборота подакцизных товаров превышает 4,2 млн грн.