Порошенко подписал закон, который запрещает представителям РФ наблюдать за выборами в Украине

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пресс-служба главы государства.

Закон вносит изменения в законы "О выборах президента Украины", "О выборах народных депутатов Украины", "О местных выборах", которыми определено, что официальным наблюдателем от иностранных государств, международных организаций не может быть лицо, являющееся гражданином (подданным) государства, признанным Верховной Радой государством-агрессором или государством-оккупантом.

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Этот запрет касается также лиц, предложения по которым инициированы или внесены государством, признанным Верховной Радой государством-агрессором или государством-оккупантом.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Соответствующий документ парламент принял 7 февраля. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал его 8 февраля.