Гриценко: Чтобы перебить фильм о мародерстве в армии, у Порошенко очередная мантра о широкомасштабном наступлении России

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Как только я в Одессу, у него очередная мантра о широкомасштабном наступлении России - в "военное положение" еще раз хочется поиграть? Чтобы перебить фильм о президентском мародерстве в армии? Не удастся - ни перебить, ни ответственности избежать!", - написал Гриценко.

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Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил о реальности угрозы полномасштабной агрессии со стороны России.

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Как сообщалось, команда журналистских расследований Bihus.Info (программа "Наши гроши") обнародовала фильм, в котором утверждается, что И.Гладковский, сын первого замсекретаря СНБО О.Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-"прокладки" поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в два-четыре раза ценам.