Суд поручил проверить высказывания Медведчука на наличие сепаратизма и признаков разжигания нацвражды

Об этом говорится в определении суда от 21 февраля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українськi Новини".

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Указано, что следователь Службы безопасности Украины обратился в суд с просьбой назначить лингвистическую экспертизу высказываний Медведчука во время выступления 29 января на съезде партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Суд согласился и поручил экспертам Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции и Украинского научно-исследовательского института специальной техники и судебных экспертиз СБУ провести лингвистическую экспертизу.

Суд поручил экспертам определить, содержатся ли в тексте выступления Медведчука публичные призывы к изменению границ территории Украины, каковы характер и формы выражения таких призывов, в каких конкретно предложениях, словах, фразах содержатся такие призывы, содержатся ли в тексте выступления публичные призывы к разжиганию национальной или религиозной розни.

Ходатайство обосновано тем, что Медведчук в своей речи заявил о необходимости образования так называемого "автономного региона Донбасс", с формированием собственного парламента и правительства, а также о закреплении такого статуса в Конституции Украины.

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В ходе досудебного расследования необходимо установить, содержатся ли в тексте указанного выступления публичные призывы к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, в том числе совмещенные с разжиганием национальной или религиозной вражды.