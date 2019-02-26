Адвокаты Януковича подали в суд 5 жалоб почти на 500 страниц

Об этом сообщает пресс-служба суда, передает Цензор.НЕТ.

Адвокаты Юрий Рябовол, Александр Байдык, Александр Горошинский, Богдан Биленко и Андриана Фозекош 25 февраля обратились в суд с апелляционными жалобами, в которых просили отменить приговор, оправдать Януковича, изменить приговор, исключив из него определенные доказательства, закрыть уголовное производство против сбежавшего президента, отменить арест на его имущество, назначить новое судебное рассмотрение в первой инстанции и дополнительно допросить 48 свидетелей.

"В общем, апелляционные жалобы изложены на 478 листах", - говорится в сообщении.

В суде добавили, что ранее адвокат Байдык также обратился с заявлениями об исправлении допущенных, по его мнению, описок в приговоре.

В частности, он попросил Оболонский райсуд исключить из мотивировочной части приговора ссылку на обстоятельство, смягчающее наказание Януковича: совершение преступлений под влиянием зависимости от представителей власти РФ, а также просит исправить в резолютивной части приговора сумму процессуальных издержек, подлежащих взысканию с Януковича В .Ф. с 98 561 грн 20 коп. на 58 521 грн 20 коп.

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"Следуя конституционной основе судопроизводства (обеспечение права на апелляционный пересмотр дела), в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 397 УПК Украины, через три дня после окончания срока апелляционного обжалования приговора (т.е. 01.03.2019) уголовное производство будет направлено в Киевский апелляционный суд", - говорится в заявлении суда.

Там отметили, что для соблюдения права на апелляционный пересмотр дела, вопрос по исправлению возможных опечаток будет решен Оболонским районным судом Киева после окончания производства по пересмотру приговора суда.

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Как сообщалось, Оболонский районный суд Киева приговорил Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны РФ. Такой приговор суд огласил 24 января 2019 года. Уголовное производство в отношении В.Януковича рассматривалось по специальной (заочной) процедуре в связи с тем, что обвиняемый находится на территории РФ.

Ключевым доказательством для суда стало письмо Януковича Путину, датированное 1 марта 2014, в котором он просил ввести в Украину российские войска.

При этом суд признал его невиновным в пособничестве в нарушении территориальной целостности. Согласно решению суда, обвинение не доказало, что Янукович был проинформирован о конечной цели РФ – аннексии Автономной респулики Крым и изменении границ территории Украины.

За государственную измену суд приговорил экс-президента к 13 годам заключения, а за пособничество в введении агрессивной войны – к 12 годам. Таким образом, общий срок отбывания заключения для Януковича составляет 13 лет. Время отбывания срока должно отсчитываться с момента задержания виновного.

При вынесении приговора суд учел то, что Виктор Янукович не имеет судимости (имевшаяся у экс-президента судимость погашена), получил высшее образование и не состоит на учете у нарколога. Также судьи учли его продолжительный и успешный карьерный путь и позитивную характеристику, которую дала подсудимому Анна Герман.