Рада поддержала законопроект о допуске иностранных военных на учения в Украине

Как сообщает lb.ua, за это проголосовали 263 народных депутата, передает Цензор.НЕТ.

Законопроектом предлагается допустить до 8 тысяч иностранных военнослужащих с вооружением и военной техникой для участия в шести учениях: многонациональных по подготовке подразделений Вооруженных сил Украины, украинско-американских "Репид Трайдент" и "Си Бриз", украинско-британских "Вориер Вотчер", многонациональных "Кленовая арка" и украинско-румынских "Риверайн".

В свою очередь украинские Вооруженные силы в составе до 1,8 тыс. военных примут участие в 18 учениях за границей.

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Расходы на учения предусматривают 40,2 млн гривен со стороны Украины и финансовую поддержку других государств.

Напомним, такие законопроекты принимаются ежегодно.

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