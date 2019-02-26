Сын Гладковского является почетным консулом Сейшельских островов в Украине и пользуется дипломатической неприкосновенностью, - Лещенко

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп (БПП) Сергей Лещенко, передает Цензор.НЕТ.

"Уже мало кто помнит одну деталь. Кроме своей доли в откатах, Гладковский-старший переписал на своего сына должность почетного консула Сейшельских островов в Украине. Это значит, что молодое дарование пользуется дипломатической неприкосновенностью и может иметь дипломатический паспорт и дипломатический номер на автомобиле. Достаточно предусмотрительно на случай побега из страны", - рассказал нардеп.

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Ранее команда журналистских расследований Bihus.Info (программа "Наши гроши") обнародовала фильм, в котором утверждается, что И.Гладковский, сын первого замсекретаря СНБО О.Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-"прокладки" поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в два-четыре раза ценам. В ответ сын Гладковского заявил, что потребует опровержения информации о причастности к коррупции в оборонном секторе: "Обвинения безосновательны, а "переписка" - фейковая". Юлия Тимошенко, в свою очередь, в связи с обнародованными данными обвинила Порошенко в госизмене: "Мы начинаем процедуру импичмента президента". Экс-министр обороны Анатолий Гриценко назвал происходящее в оборонном секторе "мародерством в армии". А Владимир Зеленский прокомментировал журналистское расследование следующим образом: "Контрабанда с Россией - можно, конфеты - можно, Maruv - нельзя".