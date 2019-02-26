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26.02.19 13:24

Наливайченко требует немедленного расследования фактов коррупции окружения президента в оборонной сфере

Лидер Движения "Справедливость", кандидат в президенты Украины Валентин Наливайченко требует немедленного расследования и жесткого наказания топ-коррупционеров за злоупотребления в оборонной сфере и контрабанду из РФ.

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 Об этом сообщили в пресс-службе Наливайченко.

"Настаиваю, чтобы фигуранты расследования были отстранены от должностей, доставлены в суд и арестованы", - сказал он.

"В то время как украинская общественность, волонтеры по крупицам собирают помощь для фронта, на преступных миллионных сделках наживаются и воруют у нашей армии президент, первый заместитель главы СНБО и дети топ-коррупционеров!" - подчеркнул Наливайченко.

Отсутствие жесткой реакции правоохранительных органов будет означать крайнюю необходимость начать процедуру отставки президента Порошенко из-за очередных фактов коррупции, изобличенные украинскими журналистами.

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