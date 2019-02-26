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26.02.19 13:27

Рада решила не запрещать офисы и хостелы в квартирах

Верховная Рада отклонила основной и альтернативный законопроекты "О внесении изменений в Жилищный кодекс Украинской ССР и другие законодательные акты Украины относительно обеспечения прав собственников (пользователей) помещений жилого дома", которые запрещают офисы и хостелы в квартирах.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Законопроект 10006 набрал 188 голосов парламентариев, альтернативный проект закона 10006-1 поддержали 149 народных депутатов при минимально необходимых 226.

Народные избранники также не нашли достаточно голосов, чтобы отправить документ на доработку в профильный комитет или субъекту законодательной инициативы.

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Отмечается, что законопроекты имели целью определить на законодательном уровне ограничения по использованию квартир в многоквартирных жилых домах не по назначению, в том числе как офисов, гостиниц и других заведений временного проживания и усиление ответственности за нарушения законодательства в этой сфере.

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