Порошенко временно отстранил Гладковского от должности и требует проверить информацию программы "Наші гроші"

Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь Президента Святослав Цеголко, передает Цензор.НЕТ.

"Президент Украины поддержал отстранение Олега Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования. Петр Порошенко требует у правоохранительных органов проведения срочной проверки информации, изложенной в журналистской программе "Наші гроші" для опровержения или подтверждения обнародованного", - отметил он.

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Как сообщалось, Гладковский просил приостановить свои полномочия первого замсекретаря СНБО на период расследования материала о закупках в армии.

25 февраля журналисты обнародовали расследования о коррупции и хищении в оборонном комплексе Украины, к которым причастны люди из бизнес окружения президента Петра Порошенко. По информации журналистов, сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь был непосредственным участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе.