"Укроборонпром" будет подавать в суд на это расследование, - Ирина Луценко о фильме о закупках техники из РФ

Об журналистам сказала представитель Порошенко в ВР Ирина Луценко (БПП), передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Эти расследования велись журналистом в 2015 году. Я лично не в курсе тогдашнего скандала. Расследование велось. Никаких фигурантов, ни одно го дела, никаких подтверждений не было. Результатов этого расследования от НАБУ мы не видели. Насколько я знаю, "Укроборонпром" будет подавать в суд на это расследование", - заявила Луценко.

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Ранее команда журналистских расследований Bihus.Info (программа "Наші гроші") обнародовала фильм, в котором утверждается, что И.Гладковский, сын первого замсекретаря СНБО О.Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-"прокладки" поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в два-четыре раза ценам. В ответ сын Гладковского заявил, что потребует опровержения информации о причастности к коррупции в оборонном секторе: "Обвинения безосновательны, а "переписка" - фейковая". Юлия Тимошенко, в свою очередь, в связи с обнародованными данными обвинила Порошенко в госизмене: "Мы начинаем процедуру импичмента президента". Экс-министр обороны Анатолий Гриценко назвал происходящее в оборонном секторе "мародерством в армии". А Владимир Зеленский прокомментировал журналистское расследование следующим образом: "Контрабанда с Россией - можно, конфеты - можно, Maruv - нельзя".