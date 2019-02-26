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26.02.19 14:21

Оккупанты для поддержания пророссийских настроений заявили о подготовке к выдаче жителям "Л/ДНР" российских паспортов, - ГУР

Российские оккупационные администрации активизировали меры по удержанию пророссийских настроений среди населения временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

Оккупанты для поддержания пророссийских настроений заявили о подготовке к выдаче жителям "Л/ДНР" российских паспортов, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

По данным украинской разведки, т.н. "руководством республик" интенсивно распространяется информация о подготовке к поэтапной замене местным жителям паспортов "Л/ДНР" на российские. При этом, якобы в первую очередь смогут оформить паспорта граждан РФ "государственные служащие и представители силовых структур".

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"Таким образом российская пропаганда пытается обеспечить лояльность местного населения к оккупации и русско-оккупационных войск", - отметили в ГУР.

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