"Нет закона": у Порошенко заявили о невозможности процедуры импичмента президента

Так он прокомментировал инициативу лидера ВО "Батькивщина" и кандидата в президенты Юлии Тимошенко начать процедуру импичмента Петра Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".
"Как можно начать процедуру импичмента без закона об импичменте? Прекрасная история!" - заявил Горковенко.
Напомним, после расследования журналистов "Друзья президента воруют в оборонке (секретные переписки)" Тимошенко заявила о начале процедуры импичмента.
25 февраля журналисты обнародовали расследования о коррупции и хищении в оборонном комплексе Украины, к которым причастны люди из бизнес окружения президента Петра Порошенко. По информации журналистов, сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь был непосредственным участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе.
В результате Гладковский попросил приостановить свои полномочия первого замсекретаря СНБО на период расследования материала о закупках в армии.
Порошенко удовлетворил его просьбу.