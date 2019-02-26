Полиция открыла уголовное производство по факту уничтожения в метро выставки портретов Шевченко

Об этом Українським Новинам сказал начальник управления полиции на Киевском метрополитене Михаил Никонов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, 25 февраля в полицию обратился пострадавший художник Александр Грехов.

"Его заявление поступило к нам только вчера. По его заявлению мы внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 194 (сознательное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса, на данное время досудебное следствие продолжается", - сообщил Никонов.

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Он отметил, что на данный момент еще рано говорить о подозрении кому-либо, поскольку полиции необходимо установить материальную ценность уничтоженных произведений искусства и установить мотив лица.

Полиция намерена обратиться к руководству Киевского метрополитена с просьбой сообщить, где сейчас находятся картины Грехова.

Напомним, 17 февраля на станции метро Тараса Шевченко в Киеве вандал испортил портреты украинского поэта, появившиеся там в рамках выставки "Квантовый скачок Шевченко". После этого выставку в столичном метрополитене досрочно закрыли.