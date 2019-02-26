Тимошенко не проходит во второй тур выборов, отсюда и требование об импичменте, - Ирина Луценко

Об этом заявила в комментарии журналистам представитель Порошенко в ВР Ирина Луценко (БПП), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

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"Петр Порошенко - самый рейтинговый кандидат, который выходит на первое место. Тимошенко прекрасно понимает, что она не попадает даже во второй тур. Соответственно, появляются такие заявления, предположения, чтобы отвлечь внимание общества от проведенных на прошлой неделе 44 обысков СБУ по штабам партии "Батькивщина", где были обнаружены расписки, таблицы финансирования подкупа избирателей по всей Украине. В частности, в Ивано-Франковской области - 5 млн долларов, Днепропетровской, Харьковской суммы достигают сотни миллионов долларов", - отметила Луценко.

Она также отметила, что в подкупе избирателей штабами "Батькивщинs" задействованы люди, которые являются гражданами РФ.

"Они являются представителями партии Жириновского "Патриоты России". Кроме того, в штабах Тимошенко работают люди, которые раньше работали в штабе Путина.

Напомним, после расследования журналистов "Друзья президента воруют в оборонке (секретные переписки)" Тимошенко заявила о начале процедуры импичмента главы государства.

25 февраля журналисты обнародовали расследования о коррупции и хищении в оборонном комплексе Украины, к которым причастны люди из бизнес окружения президента Петра Порошенко. По информации журналистов, сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь был непосредственным участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе.

В результате Гладковский попросил приостановить свои полномочия первого замсекретаря СНБО на период расследования материала о закупках в армии.

Порошенко удовлетворил его просьбу.