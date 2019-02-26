Украинского политзаключенного Балуха этапировали в Тверь

Об этом сообщил председатель общественной наблюдательной комиссии Краснодарского края Анзаур Ахиджак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Осужденный находился в СИЗО номер один города Краснодара. Накануне его этапировали в Тверь. Балуху выданы необходимые вещи за счет государства, за счет учреждения. Все это я сообщил консулу Украины Тарасу Шевченко", – сказал Ахиджак.

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"Украинского активиста Владимира Балуха этапируют в Тверь. Эту информацию Крымской правозащитной группе подтвердила адвокат Ольга Динзе. Она, находясь в Симферополе, выяснила, что крымчанина везут в одну из тверских колоний", - сообщили в Крымской правозащитной группе, пишет Интерфакс-Украина.

Напоминаем, 25 января подконтрольный России "Керченский городской суд" отказал украинскому активисту Владимиру Балуху в условно-досрочном освобождении.

Ранее подконтрольный Кремлю "Верховный суд" оккупированного Крыма приговорил Балуха к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел.

В октябре Балух заявил, что прекращает голодовку, которую он объявил в марте 2018 года. По данным адвоката, у осужденного после более чем 200 дней протеста есть подозрение на язву или панкреатит.

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