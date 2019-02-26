Украинскому моряку Сороке провели обследование в "гражданской" больнице Москвы и назначили операцию на руке, - адвокат

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом адвокат Сергей Бадамшин сообщил на своей странице в Facebook после посещения СИЗО "Лефортово".

"Сегодня в СИЗО Лефортово посетил военнопленного Василия Сороку. И вот есть хорошие новости. В минувшую пятницу ему провели обследование в московской "гражданской" больнице и врач назначил проведение операции на раненной руке. Дата операции пока не определена, в эти дни идёт подготовка, анализы и.д. Ожидаемо, но ноу-хау тюремных врачей лечить разрыв трёх сухожилий и нерва уколами витамина B результата не дало. Из-за разрыва и отёк ниже раны не сходит, - объяснил врач. Спасибо ему за желание помочь и верность врачебному долгу. Также по мнению специалистов, к которым я обращался, промедление с операцией может повлечь необратимые последствия", - написал он.

Также адвокат выразил надежду, что в ближайшее время операция состоится и рука восстановится.

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"Содержится он в старой камере без горячей воды. Но к бытовым сложностям относиться снисходительно и с юмором. Да и в целом настроение бодрое.

Ещё был сегодня утром неприятный инцидент в СИЗО, когда из-за организации консульской помощи сотрудники изолятора были вынуждены отказать в свиданиях родным и близким других арестантов. Люди приехали со всей страны, некоторые с детьми. До слез.

Я рассказал об этом Сороке. Василий просил меня передать, чтобы родных и близких, тем более с детьми, пускали к арестантам в приоритетном порядке. И просил быть скромнее: "не надо много внимания там, где оно не нужно"", - написал адвокат.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.